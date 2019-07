Oggi, sull’applicazione beta di WhatsApp, è possibile condividere lo Stato su tre applicazioni, vediamo quali sono: Facebook, Instagram e Google Foto. Per chi è iscritto al programma beta di WhatsApp possono usare una nuova funzionalità dell’applicazione della messaggistica istantanea.

Lo stato di WhatsApp: si può condividere

Gli Stati sono su WhatsApp quello che sono le Storie su Instagram e su Facebook, contenuti dopo che sono stati a vista 24 ore spariscono. La condivisione degli Stati di WhatsApp sugli altri social, avviene tramite le normali API, di condivisione dei sistemi operativi mobile iOS e Android, e di conseguenza è possibile condividere gli Stati anche su Gmail e Google Foto.

Secondo Facebook, non ci sarà alcun collegamento tra lo Stato pubblicato su WhatsApp è quello pubblicato altrove. Nessuna condivisione delle interazioni degli utenti, nessun dato che va e viene tra le varie app e non è possibile impostare la condivisione automatica dello Stato su altre piattaforme, questo perché Facebook deve stare molto attenta a non condividere i dati raccolti tra le sue applicazioni.

Questo perchè nel 2017, l’Unione Europea multò Facebook, perchè quando acquistò WhatsApp nel 2014 giurò che non avrebbe mai fuso i profili, ma nel 2016 invece, ha modificato i termini del servizio e ha collegato i numeri di telefono degli utenti dei due servizi.

Preoccupazione dell’Antitrust

Un’altra grossa preoccupazione dell’Antitrust, è la possibile fusione delle tre app di messaggistica istantanea WhatsApp, Messenger e Instagram Direct. Facebook in merito ha sempre negato ogni intenzione di fondere i servizi, ma dopo aver visto già precedentemente cosa ha combinato, c’è preoccupazione. Comunque, Facebook lavora incessantemente per uniformare le sue applicazioni che, ormai hanno funzionalità assolutamente sovrapponibili.