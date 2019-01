Wifi Gratis per tutti in Italia: ecco il nuovo progetto

Avere il wi-fi gratis potrebbe essere un sogno che diventerà realtà? Le compagnie telefoniche come Tim, Wind 3, Vodafone e Iliad potrebbero subire un calo considerevole.

Wi-Fi gratis su tutto il territorio nazionale

Con la nuova rete in 5 G, gli italiani potrebbero arrivare a pagare cifre insostenibili, ma sono disposti a farlo per avere una connessione internet? Rinunceranno al 5 G? A breve conosceremo il vero internet senza limiti, senza problemi e ritardi nel segnale durante le video chiamate o semplicemente navigare in internet in totale tranquillità. Adesso possiamo approfittare del progetto WI-FI gratis in tutta l’Italia.

Addio TIM, Wind, Iliad e Vodafone

Una sensazionale notizia tutta italiana. Arriva WI-FI gratis in tutto il territorio nazionale. La prima rete WI-FI libera e completamente gratuita si chiama WI-FI.Italia.it. La conferma giunge dopo la firma bilaterale del Direttore Generale per i servizi di comunicazione ed elettronica. Non ci sono più dubbi, si potrà accedere alla rete internet senza vincoli e in modo completamente gratuito. WI-FI Italia sarà gratis per tutti, un progetto che lancerà la rete senza fili gratuita per tutti gli italiani. Destinata soprattutto nei comuni dove risiedono meno di duemila abitanti. Oltre a questo è prevista l’istallazione di questi dispositivi per avere internet gratis nelle aree pubbliche di interesse come ad esempio: aeroporti, centri commerciali e parchi pubblici.

Il fondo di investimento è di 1.3 milioni di euro ed è stato già approvato recentemente dal Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e del Presidente della regione Lazio.

Per poter usufruire di questo servizio basta scaricare l’app gratuitamente, istallarla sul vostro smartphone o tablet e una volta registrati, l’app si connetterà in modo automatico non appena sarete in prossimità di uno dei tantissimi Hotspot disponibili in Italia.

Senza dubbio questa bellissima notizia farà contenti gli abitanti e tutti i turisti che decidono di visitare il nostro BelPaese.

