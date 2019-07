Siamo nel vivo dell’estate e tutti gli operatori stanno lanciando nuove offerte che possano essere in grado di far accumulare a loro sempre più clienti. Molti puntano su offerte economiche e non sempre il rapporto qualità-prezzo è dei migliori. Tra i tanti operatori che, invece, promettono un rapporto simile c’è Wind. Infatti, l’operatore arancione sta lanciando nuove offerte nel mese di Luglio proprio basate su un ottimo rapporto qualità-prezzo; esse si mostrano super economiche e super vantaggiose, e sono aperte anche ai clienti di altri operatori. È inutile girarci intorno, andiamo a vedere da vicino di cosa si tratta.

A Luglio Wind lancia nuove offerte molto economiche e vantaggiose, quali sono?

Iniziamo col parlare della quantità di offerte che il nostro operatore arancione ha deciso di lanciare; nella fattispecie, sono tre differenti tariffe, ma c’è da aggiungere che in occasione dell’Estate, Wind ha deciso di regalare 100GB di Internet.

Ma parliamo della prima tariffa, il cui nome è Wind All Digital. In tale offerte sono previsti minuti illimitati verso tutti i numeri e 40GB di Internet per un costo mensile di 14,99 Euro al mese.

Se siete interessati realmente interessati a questa tariffa, c’è da sapere che per essere attivata bisogna soltanto recarsi sul sito dell’operatore Wind. C’è una nota buona: chi decide di attivare questa offerta non dovrà spendere alcun costo di attivazione, di spedizione o di disattivazione.

Seconda offerta: ecco di cosa si tratta

Arriviamo alla seconda offerta che Wind ha messo sul mercato, la quale è dedicata solo ed esclusivamente ai più giovani; infatti, per questo motivo, il suo nome è All Inclusive Young Easy.

Tutti i giovani che hanno intenzione di avere questa promozione devono sapere che essa è rivolta a chi ha un’età sotto i 30 anni, ed offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 60GB di Internet in 4.5G.

Infine, la spesa mensile per mantenere questa promozione ammonta a 11,99 euro al mese, e per poterla attivare bisogna andare in un centro Store Wind.

Ultima tariffa, ma non per importanza, è la All Inclusive Easy Pay la quale è costituita da minuti ed SMS illimitati verso tutti e 60GB per navigare in 4.5G con soli 16,99 Euro al mese. Anche per questa tariffa, l’attivazione deve essere fatta in un centro Store Wind.