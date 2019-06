Wind attira nuovi clienti con Passa a Wind All Digital 40

Wind lancia un’altra bomba, cercando così di tentare di affermarsi come miglior operatore telefonico, almeno dal punto di vista delle offerte. Ora Wind mira ad aumentare sempre di più i suoi clienti e lo fa con offerte che mettono in grande equilibrio la parte economica e quella della qualità, e possiamo dirvi che ci sta decisamente riuscendo.

Infatti, è su questa base che nasce l’offerta Passa a Wind All Digital 40 GB, la quale presenta una funzione davvero molto gradita da parte degli utenti, ovvero vengono eliminati i costi extra e soprattutto non presenta delle spese aggiuntive per quanto riguarda i costi di attivazione. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e se è davvero conveniente.

Passa a Wind All Digital 40, cosa bisogna sapere sull’ultima offerta telefonica della Wind?

La nuova promozione della Wind si chiama Passa a Wind All Digital ed è una delle tante offerte che Wind sta dedicando ai nuovi clienti cercando di arrivare ad un considerevole numero di “seguaci”. In particolare, l’offerta è indirizzata a tutti coloro che decidono di acquistare una SIM con l’operatore, effettuando o meno la portabilità del numero. Alra buona notizia è il fatto che l’attivazione non prevede alcun costo e quindi si partirà con una spesa iniziale la quale riguarderà soltanto la nuova SIM e la prima ricarica da utilizzare per il primo rinnovo della promozione.

Ma cosa prevede la nuova offerta Wind? In sintesi, una volta che i clienti arrivino all’attivazione, ottengono ogni mese minuti illimitati verso tutti e 40 GB di traffico dati in 4G. A tale opzione è possibile aggiungere ben 200 SMS verso tutti i numeri al costo di 0,99 euro al mese. Si arriva ad un costo totale di 13,99 euro al mese, che si effettua tramite credito residuo.

Ma non finisce qui: l’offerta prevede anche l’aggiunta di diversi servizi come la navigazione hotspot, il Servizio di Segreteria Telefonica, l’SMS My Wind e il blocco automatico dei servizi a pagamento. Così facendo, l’operatore tramite la All Digital 40, difende i suoi nuovi clienti dai costi imprevisti e possono procedere con la disdetta in qualsiasi momento senza sostenere spese di disattivazione.