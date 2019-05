Wind ci prova con50 GB e minuti illimitati a 4,99 euro al mese

Wind prova di tutto per sbaragliare la concorrenza, sia quella low cost che non, e lo fa con una super mega offerta che fa davvero sbarrare gli occhi, soprattutto per il costo mensile. Bisogna dire che al giorno d’oggi altri operatori telefonici hanno presentato offerte simili ma con prezzi più elevati di Wind. Stiamo parlando di minuti illimitati e 50 GIGA in 4G che spesso chiedono anche più di 10 euro mensili. Invece, Wind decide di farci rimanere a bocca aperta con la stessa offerta ma cambiando il suo costo: solo 4,99 euro al mese. Davvero una grande notizia, non trovate? C’è un però: esiste un limite dell’iniziativa che è il tempo, che sviluppa i vantaggi della promo nell’arco di 12 mesi a partire dalla data di attivazione. Ma vediamo cosa offre questa super offerta.

Se Wind decide di impazzire con una mega offerta

Ecco un primo ostacolo: l’’offerta non è per tutti. Più che altro è si tratta di una versione di test rivolta a chi riceve un preciso SMS di partecipazione da Wind. Tale messaggio informa l’utente della creazione di questa tariffa, la quale si attiva subito dopo aver risposto ad un quesito molto veloce. Chi decide di scegliere questa opzione e la mantiene attiva diventa anche il destinatario di ben 10 euro di credito omaggio al mese per tutta la durata della promozione. Ma purtroppo tutto finisce, e anche questa promozione che si disattiverà in automatico lasciando spazio ad ulteriori opzioni tariffarie.

Si contano soltanto 500 utenti che avranno la possibilità di accedere ai vantaggi economici della nuova offerta Wind. Dopo aver ricevuto il messaggio di partecipazione bisogna proseguire andando sul sito ufficiale dove acquisteremo la SIM su cui sarà attivo un nuovo numero. Attenzione: ci teniamo a dire che non è prevista una versione simile per portabilità e, salvo esaurimento anticipato delle scorte o proroghe, sarà disponibile fino al 17 giugno 2019.

Cosa ci offre la Wind con questa offerta

• Minuti illimitati verso tutti

• Internet: 50GB sotto rete 2G / 3G / 4G e hotspot per condividere la connessione

• COSTO: 4,99€ al mese

• OPERATORI di provenienza: Solo nuova SIM

• COME ATTIVARE: Online dopo aver ricevuto l’SMS

• COSTO DI ATTIVAZIONE: GRATIS

Infine, vi invitiamo a visitare il sito di Wind, in cui sono riportate le condizioni del contratto in modo chiaro:

“L’iniziativa è riservata solo ai clienti selezionati da Wind ed invitati mediante SMS, fino ad un massimo di 500 attivazioni. Per attivare All Digital 50 Test Edition è necessario attivare una SIM Wind Ricaricabile con un nuovo numero. Attivando All Digital 50 Limited Edition il cliente accetta di partecipare ad un programma di test promosso da Wind della durata di 12 mesi. Infatti, i partecipanti al test riceveranno dei questionari via SMS da Wind per fornire feedback sulla loro esperienza. Ai clienti che aderiscono all’iniziativa sarà riconosciuta una ricarica bonus di 10 € al mese (IVA inclusa) per ciascun mese di durata del test nel quale il cliente abbia effettuato la ricarica necessaria al rinnovo dell’offerta All Digital 50 Test Edition e risposto ai questionari previsti. I Bonus saranno accreditati sulla SIM Wind che ha ricevuto l’invito a partecipare all’iniziativa, con le seguenti tempistiche: 1° bonus entro 30 giorni dall’attivazione della nuova SIM; i successivi bonus entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui si sono verificate le suddette condizioni. I bonus non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte e non sono rimborsabili in caso di disattivazione della SIM, richiesta di recesso o trasferimento dell’utenza presso altro operatore. A fine attività, la SIM All Digital 50 Test Edition sarà disattivata”.