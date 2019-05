Wind sgancia la All Digital come offerta, con tanti servizi gratis e non solo

Nonostante sia giunta da quasi un anno l’era dei gestori telefonici low cost, ci sono alcuni gestori classici che hanno deciso di sferrare altre carte per fare guerra ai nuovi arrivati. Stiamo parlando in questo caso del gestore telefonico della wind il quale continua a proporre una grande quantità di minuti e Giga ai nuovi clienti che desiderano effettuare la portabilità oppure decidono semplicemente di attivare una nuova linea. Tra tutte le promozione del settore Passa a Wind, c’è la All Digital 40 GB che risulta essere ancora online con tanti servizi inclusi nel prezzo ed è indirizzata sia ai nuovi che ai già clienti.

Wind ci prova con la All Digital 40GB, che contiene minuti illimitati, 40 GB e tanti servizi a costo zero

Ultimamente, o meglio, nelle ultime settimane, Wind sta facendo un grande lavoro di modifica nelle offerte già esistenti, oltre che a presentarne delle nuove. Un esempio? Vi parliamo del pacchetto All Inclusive, il quale, dopo la modifica effettuata, permette di ottenere fino a 60GB di traffico dati e include soglie di SMS verso tutti i numeri. Ma non è tutto. Infatti, Wind ha pensato sia ai nuovi che ai già clienti a cui è rivolta la nuova offerta del Passa a Wind All Digital 40 GB, con cui avranno la possibilità di ottenere anche tanti servizi inclusi nel prezzo, e quindi a costo zero.

Per quanto riguarda questa ultima promozione, non è prevista alcun costo di attivazione, oltre a non vincolare il cliente e dispone anche della possibilità di disattivarla in qualsiasi momento senza incontrare degli spiacevoli in costi di disattivazione. E’ possibile attivare la promozione soltanto per via online, e quindi, di conseguenza, la nuova SIM sarà spedita attraverso il servizio del corriere e attivata attraverso il servizio di video identificazione, presenta anche sugli smartphone grazie all’app MyWind.

All Digital: di cosa si tratta

Ma in cosa consiste la All Digital? Con essa si avranno minuti illimitati verso tutti i numeri e 40 GB di traffico dati in 4G e prevede una spesa mensile di 13,99 euro.

Ribadiamo che sono presenti all’interno dell’offerta anche dei servizi gratis, e quindi senza costi aggiuntivi, tra cui ritroviamo il servizio di segreteria telefonica, l’SMS MyWind e la navigazione hotspot. Infine, Wind stesso offre il blocco automatico dei servizi a pagamento, in modo da impedire l’attivazione improvvisa di abbonamenti che possono prosciugare il credito residuo.