Wind sorprende con 4,99 euro al mese per 50 Giga e minuti illimitati

Wind ci riprova con una super offerta che però ha anche un limite:17 giugno 2019, ricordate questa date! In pratica, la nuova promozione di Wind presenta dei servizi che al mese costano soltanto 4,99 euro. Ma quali sono i servizi? Wind a questo prezzo bassissimo ci da 50 Giga e minuti illimitati. C’è una pecca, però: si tratta di un’iniziativa concessa a tempo limitato e rivolta soltanto ad alcuni utenti selezionati direttamente dal reparto commerciale del gestore. Tali utenti saranno contatti direttamente dall’operatore tramite l’invio di un messaggio in cui sarà spiegato il tutto.

Cos’è la Wind All Digital 50 Test Edition

Da quello che viene anticipato già dal titolo, non si tratta di una vera e propria promozione che dura per molto tempo; si tratta più che altro di una versione di test la cui durata è limitata nel tempo a 12 mesi di validità partendo dalla data di effettiva attivazione. In essa, si trovano minuti illimitati e 50 giga sufficienti per navigare in Internet. Tali servizi si rinnovano poi ogni mese.

Un’atra bella notizia è che chi attiva riceve anche 10 euro di credito GRATIS ogni mese per tutta la durata dell’iniziativa. Ovviamente, una volta terminato il periodo di prova, tutti i servizi, i costi, e le cifre in più date dalla Wind finiranno.

Per quanto riguarda gli utenti che saranno selezionati, sappiamo soltanto che in tutto andranno a formare un numero pari a 500 utenti contattati tramite messaggio. Chiunque di essi riceve il famoso messaggio di scelta da parte della wind, deve procedere attraverso il sito ufficiale dell’operatore telefonico, dove potrà acquistare la sim in cui otterrà il nuovo numero. Questo deve farci capire che non esiste alcuna possibilità che la medesima tariffa venga riproposta a chi ha già un numero. Di conseguenza, viene esclusa qualsiasi ipotesi di portabilità.

Chiunque poi fosse interessato all’offerta e vuole ulteriori opzioni aggiuntive può prevedere l’inclusione di chiamate e 200 SMS per le Call Your Country a 9,99 euro al mese in più.

Cosa ci offre la All Digital 50 Test Edition

• Minuti illimitati verso tutti

• Internet: 50GB sotto rete 2G / 3G / 4G e hotspot per condividere la connessione

• COSTO: 4,99€ al mese

• OPERATORI di provenienza: Solo nuova SIM

• COME ATTIVARE: Online dopo aver ricevuto l’SMS

• COSTO DI ATTIVAZIONE: GRATIS

Cosa ci dice l’SMS informativo Offerta WIND

Ecco in anticipo il messaggio che l’operatore Wind invierà agli utenti scelti:

“L’iniziativa è riservata solo ai clienti selezionati da Wind ed invitati mediante SMS, fino ad un massimo di 500 attivazioni. Per attivare All Digital 50 Test Edition è necessario attivare una SIM Wind Ricaricabile con un nuovo numero. Attivando All Digital 50 Limited Edition il cliente accetta di partecipare ad un programma di test promosso da Wind della durata di 12 mesi. Infatti, i partecipanti al test riceveranno dei questionari via SMS da Wind per fornire feedback sulla loro esperienza”.

I Bonus di cui vi abbiamo parlato prima saranno accreditati sulla SIM Wind che ha ricevuto l’invito a partecipare all’iniziativa. Per quanto riguarda le questioni di tempo, si riceverà il primo bonus entro 30 giorni dall’attivazione della nuova SIM, per quanto riguarda i successivi bonus, essi saranno attivati entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui si sono verificate le suddette condizioni.

In caso di disattivazione della SIM, i bonus non sono rimborsabili oppure in caso di richiesta di recesso o trasferimento dell’utenza presso altro operatore.