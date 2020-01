Telecamera di sicurezza registra un evento misterioso che ha spaventato migliaia di utenti

Tramite YouTube è stato condiviso un video diventato virale che ha terrorizzato migliaia di utenti di Internet, poiché mostra una strana scena catturata da una videocamera di sicurezza in Giappone. Il fatto misterioso è diventato una tendenza in vari social network, specialmente in paesi come Stati Uniti, Messico , Spagna. Secondo la descrizione del video, che ha oltre 540 mila visualizzazioni su YouTube , le immagini sono state registrate nella città di Tokyo in Giappone e sono diventate una tendenza nei social network , perché mostra un fatto che è stato catalogato come “paranormale” da alcuni utenti.

Come è possibile vedere nel video, un gruppo di persone cammina tranquillamente per le strade del Giappone, quando un uomo vestito di nero appare improvvisamente sulla scena. La cosa divertente è che esso appare dal nulla in mezzo alla strada, questo ha causato molte teorie, alcune estremamente pazze. Tuttavia, alcuni esperti sostengono che si tratterebbe di un errore di registrazione o che le immagini del video virale di YouTube siano state modificate su un computer. Questo spiegherebbe perché nessuna persona è sorpresa nel vedere che quest’uomo è apparso dal nulla.

