Telefonia: Vodafone, Tim e Tre Italia, ecco le offerte del 2020

Inizia il 2020 e la musica non cambia e gli operatori telefonici cercano sempre di proporre ai consumatori delle offerte cercando di farle più vantaggiose e questo accade sia per i vecchi clienti che per i nuovi clienti; la concorrenza da battere è molto forte, c’è Iliad che cresce sempre di più.

Andiamo a vedere cosa ci propongono per il 2020 Vodafone, Tim e Tre Italia

Vodafone: Vodafone propone, torna o passa a Vodafone a 7 euro/mese. A tutti quelli che hanno lasciato Vodafone già da alcuni giorni stanno arrivando dei messaggi per farli ritornare con la promozione a 7 euro/mese, si può fare online e non ci sono ulteriore spese. Se invece si va presso un centro Vodafone si può ottenere la stessa promozione se si è clienti Fastweb, Iliad, tranne Kena e ho.Mobile. Stiamo parlando della promozione da 7 euro/mese che prevede messaggi e minuti illimitati e 50 GB di internet con il 4G con un costo di attivazione di 12,00 euro.

Tim: la Tim invece in questo inizio 2020 offre la promozione chiamata Supreme New al costo di 5,99 euro/mese e può essere attivata solo da chi proviene da Iliad, Fastweb e altri operatori MVNO che non siano Kena, Lycamobile e Ho Mobile. Il costo di attivazione è di 12,00 euro + 10,00 euro per la sim. La promozione può essere attivata solo da Card dedicate e sarà venduta solo da alcuni rivenditori. La promozione comprende minuti illimitati e 50 GB di internet in 4G.

Tre Italia: Tre Italia lancia un’offerta a 6,99 euro/mese che si chiama Play 50 Unlimited ed è attivabile solo se la provenienza è da Iliad o Fastweb e tutti gli operatori virtuali tranne Lycamobile. Il costo di attivazione di questa promozione è 0. La promozione prevede minuti illimitati e 50 GB di internet.

