Temptation Island Vip, nuova coppia in gioco e non solo

La prima coppia ad aver già lasciato la prima puntata dell’edizione Vip del programma Temptation Island è quella composta da Ciro e Federica, mentre le altre cinque coppie rimaste a Temptation Island Vip proseguono il loro percorso introspettivo all’Is Morus Relais. Secondo quanto si vocifera a prendere il posto dei due ex concorrenti saranno Alex Belli e la sua nuova compagna, fortemente voluti niente di meno che da Maria de Filippi per risollevare le sorti del programma. Ricordiamo che Ciro e la sua fidanzata sono stati eliminati in seguito all’invasione di campo dell’attore che è corso nel villaggio delle fidanzate per parlare con la sua ragazza.

Temptation Island Vip 2019, un altro confronto: un’altra coppia uscirà dal programma?

Alessia Marcuzzi è al timone di questa seconda edizione di Temptation Island Vip e guida il racconto e accompagna passo passo i protagonisti di questo viaggio nei sentimenti.

Ma accompagna anche i telespettatori che hanno modo di ascoltare le paure, i dubbi e le riflessioni delle coppie rimaste nel programma.

C’è un altro colpo di scena che riguarda il tanto criticato Damiano Er Faina.

Si vociferava, nei giorni scorsi, dell’uscita di un’altra coppia, quella composta da Damiano e dalla fidanzata Sharon.

Come lo sappiamo? L’indizio arriva dalla pagina Instagram ufficiale del programma, dove è stata pubblicata un’anticipazione riguardante la coppia formata da Chiara e Simone, dove si vedono tutti i concorrenti tranne Er Faina.

In effetti già qualcosa ci aveva fatto capire la richiesta del falò immediato voluto da Damiano Er Faina per poter parlare con la sua Sharon.

Beh, detto questo, vediamo cosa accadrà stasera.

Leggi anche: Temptation Island Vip: una concorrente è malata