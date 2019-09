Temptation Island Vip: una concorrente è malata

Questa seconda edizione della versione Vip del programma estivo per eccellenza, Temptation Island Vip, appunto, è condotta da Alessia Marcuzzi e prevede un cast non troppo conosciuto. Siamo già arrivati alla seconda puntata dove le nostre sei coppie, come sempre, mettono alla prova il loro amore e cercano di superare, ognuna, un momento di crisi o qualche problema. C’è una concorrente la quale ha svelato di avere una malattia. Ma chi sarà mai?

Temptation Island Vip, una concorrente afferma: ‘”sono malata”

Come già vi abbiamo anticipato chi è affetta da questa malattia si trova nel villaggio delle ragazze e la donna in questione è Serena Enardu dove partecipa al gioco insieme al suo compagno Pago.

Il motivo per cui i due si ritrovano lì è perché la loro relazione sembra essere spenta, oppure lo è del tutto.

Sperano che il programma della De Filippi possa riuscire in qualche modo a dare dei buoni risultati e quindi risolvere la situazione.

Qual è la malattia di cui soffre Serena Enardu?

Prima di arrivare sull’isola dell’amore, la donna, ha confessato già da qualche anno, tramite il suo account social di Instagram di avere una malattia al seno.

Serena Enardu continua col dire che si sente anche molto a disagio per questa sua parte del corpo.

Sappiamo anche il nome della malattia: gigantomastia.

Un nome poco sentito, se non addirittura sconosciuto, di una malattia che vede una continua crescita del seno, anche con il passare degli anni nella fase di vita adulta.

Infatti, la troviamo così impeccabile e sembra essere una cosa piuttosto strana se la guardiamo per bene perché Serena si è già sottoposta negli anni addietro, a due interventi chirurgici, per la riduzione del seno.

Serena Enardu a Temptation Island Vip

Ma conosciamo meglio Serena Enardu: la donna ha avuto un figlio da una precedente relazione, che si chiama Tommaso, e dal 2013 è fidanzata con Pago.

Nel programma è molto vicina al single Alessandro, e sembra aver ritrovato un po’ di spensieratezza e di felicità.

Inutile dire che Serena, di professione imprenditrice e sarda, si è lasciata andare anche a confessioni molto private sul suo rapporto con il compagno Pago.

Come è anche inutile dire che Pago vedendo i video dove la sua compagna è molto vicina ad Alessandro non abbia avuto una bella reazione.

