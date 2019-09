Temptation Vip: la Marcuzzi costretta ad intervenire

Ormai possiamo dire che Temptation Vip è entrato nel vivo, c’è stato un confronto molto acceso e di fuoco tra la Caldonazzo e il compagno Andrea, Alessia Marcuzzi costretta ad intervenire e a rimproverare il compagno Andrea. Non mancano lacrime, liti, delusioni ed emozioni, due le coppie che ormai hanno lasciato i due villaggi, Damiano e Sharon e Ciro e Federica.

Vediamo come sono andate le cose nella puntata di lunedì 23 settembre

Tra le coppie che sono rimaste, Serena e Pago, Chiara e Simone, Anna e Stefano, Nathalie e Andrea e Silvia e Gabriele, non si vive un’aria molto rilassata, tutte sembrerebbero essere in crisi, chi per un motivo chi per un altro. La più decisa sembra la Caldonazzo, dopo aver visto gli atteggiamenti molto intimi che ha visto Andrea nei confronti della single Zoe, ha richiesto un falò di confronto immediato.

Ed è proprio poi in questo confronto, che è dovuta intervenire la Marcuzzi che ha dovuto richiamare Andrea che ha avuto atteggiamenti aggressivi e poco eleganti nei confronti di Nathalie. A questa reazione anche la Caldonazzo non è che abbia avuto proprio una dolce reazione, non si è dimostrata disponibile a perdonarlo e a comprenderlo, e ha deciso di interrompere l’incontro e andare via. Tra Pago e Serena, la situazione da sempre è sembrata un poco confusa, così ne è venuto fuori che Serena si è legata al tentatore Alessandro, e il cantante ne è rimasto deluso e amareggiato.

La stessa Serena ha poi avuto uno sfogo per questo, dichiarando che sin dai primi giorni, si è sentita ferita e poco compresa dal compagno. Tra Gabriele e Silvia non si riesce a trovare un punto di incontro, anche perché Silvia dal primo momento si è legata al single Valerio, ed è proprio per questo sembrerebbe che Gabriele molto deluso, abbia deciso di lasciare la sua compagna.

Temptation Island Vip, nuova coppia in gioco e non solo