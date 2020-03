Per tenersi in forma non è difficile, è molto importante la regolarità, non c’è bisogno di particolari attenzioni che vi obbligano ad andare per forza in palestra, i risultati si ottengono anche facendo degli esercizi da casa, la cosa importante è la regolarità e che si facciano bene.

Per tenersi in forma basta fare esercizi per 15 minuti al giorno, anche da casa

Per stare e sentirsi in forma non è necessario per forza iscriversi in una palestra e avere degli attrezzi speciali, basta la volontà, che è quella di dedicarsi al corpo 15 minuti al giorno e cercare di farlo nel miglior modo possibile, sennò poi si rischia di fare danni.

Stando a casa si può fare davvero tanto per migliorare la propria forma fisica, ci sono alcuni esercizi che fatti da casa, fanno lavorare bene i muscoli e vanno a garantire un movimento regolare e completo. Ci sono alcuni semplici esercizi che fatti da casa, tutti i giorni, per un totale di 15 minuti, possono dare davvero tanti benefici, vediamo quali sono:

I dorsali: servono per rafforzare la schiena e di conseguenza spalle e braccia; bisogna portare le braccia all’indietro, effettuare una salita e una discesa ben mantenute, così il dorso lavorerà al meglio

Gli addominali: non devono mai mancare in un allenamento qualunque essi siano, laterali di base, obliqui o "twist", se poi impugnate dei pesi, meglio ancora

Affondi frontali: molto utile per tenere allenati gambe e glutei, qui il ginocchio deve andare a formare un angolo a 90°

Squat: molto utili per rassodare cosce e glutei, si praticano a corpo libero e con un peso tra le mani e con i piedi divaricati e ben piantati a terra. Busto sempre eretto e gambe piegate in modo corretto in modo che le ginocchia non superino la linea dei piedi

Stretching: alla fine di tutto l'allenamento c'è lo stretching, l'allungamento muscolare, serve a stirare tutti i muscoli che sono stimolati nell'allenamento

