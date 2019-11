Tennis, ATP Finali: Berrettini e gli under 23

Sono terminate le qualificazioni per le ATP Finali di Tennis. Ad approdarci ci sono giovanissimi under 23 e, soprattutto l’italiano Matteo Berrettini, 23 anni, di Roma.

ATP Finali: Berrettini, un traguardo inatteso

Un anno assolutamente memorabile per lui e per il tennis azzurro. Il giovane tennista romano ha commentato il suo “trionfo” con queste parole:

“Non avrei mai pensato di qualificarmi solo qualche mese fa”. Sono felicissimo. È una grande soddisfazione per me, la mia famiglia e il mio team. Ora mi preparerò per il torneo. Sarò pronto”.

A Londra, dove si disputeranno le ATP Finali, Berrettini farà parte di una nuova generazione che è riuscita a varcare la soglia dell’élite del tennis mondiale e tenta l’assalto al dominio dei big three, ovvero Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal. Sono infatti quattro, compreso l’italiano, i giocatori under 23 qualificatisi per il grande evento. Gli altri tre sono Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Non erano mai stati così tanti da dieci anni a questa parte. Nel 2009, gli under 23 erano Djokovic, Nadal, Murray e del Potro. A fare da ponte tra le due generazioni c’è il 26enne Dominic Thiem, ormai una certezza a questi livelli.

Si svolgeranno a Londra, dal 10 novembre le ATP Finali di Tennis e di sicuro ci sarà molta attesa per gli appassionati dello sport con pallina e racchetta, un motivo in più la qualificazione di Matteo Berrettini al grande evento, per seguire con un po’ di interesse anche per i meno avvezzi questo evento, solitamente non seguitissimo dagli sportivi italiani.

