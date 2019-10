Tennis, Vienna: ultime news

Jennik Sinner si è arreso al francese Monfils in due set. Il russo, Rublev, invece, ha sconfitto Chung e se la vedrà con l’italiano Berrettini per un posto in semifinale. A Basilea disco verde per Wawrinka, Bautista Agut e Tsitsipas. Mentre, Fognini si arrende a Krajinovic. Andiamo a vedere da vicino le ultime news di Tennis nel torneo di Vienna.

Tennis, Vienna: il quadro delle ultime news

Tennis, Vienna: Jannik Sinner si è fermato agli ottavi di finale a Vienna. Nell’Erste Bank Open, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.296.490 euro, che si sta disputando sul veloce indoor della capitale austriaca, il giovanissimo altoatesino è stato battuto in due set (6-3, 7-6) da Gael Monfils, quarta forza del tabellone. L’azzurro, numero 101 del ranking mondiale e in gara con una wild card, non è riuscito a replicare il successo ottenuto ai danni del francese ad Anversa.

Sfida tra Russia e Italia per un posto in semifinale

Sarà il russo Andrey Rublev l’avversario di Matteo Berrettini nei quarti di finale, sempre a Vienna. Il russo di 22 anni, numero 22 del mondo, ha sconfitto per 6-4, 6-2 Hyeon Chung e domani contenderà un posto in semifinale al ventitreenne romano. Berrettini è avanti 2-1 nei precedenti, l’ultimo agli scorsi Us Open vinto in tre set. Avanza anche Dominic Thiem. Il beniamino di casa, primo favorito del seeding, ha superato in rimonta Fernando Verdasco per 3-6, 6-3, 6-2 e nei quarti se la vedrà con Pablo Carreno Busta. Finisce la corsa di Fabio Fognini, numero 12 del ranking Atp. Il numero 2 d’ Italia è stato battuto in due set (6-2, 6-4) dal serbo Filip Krajinovic, numero 46 del mondo, in un’ora e venti minuti di gioco.

In attesa dei quarti di finale, non mancheranno dunque altre news per il concitato torneo di Tennis a Vienna.

