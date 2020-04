Scosse di terremoto in sequenza a Napoli che hanno portato tanta paura tra la gente che è scesa in strada nonostante l’allerta da Coronavirus, il sisma ha scatenato il panico in molte zone dell’area flegrea e a Pozzuoli.

Tanta paura e gente in strada: scosse di terremoto in sequenza in Campania

Si sarebbe trattato di un vero e proprio sciame sismico quello che ha interessato la Campania e precisamente l’area flegrea, che ha portato tanta paura e tanta gente in strada. L’epicentro si è localizzato nella zona di Pozzuoli e della Solfatara tra le ore 04,00 e le 05,00 di stamattina.

Decine di segnalazioni si sono avute dal centro di Napoli e in particolare dalle zone di Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano e Pianura. Il terremoto è stato registrato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia.

Le scosse sono state tre tra i 2 e i 3.1 gradi di magnitudo, l’ultima di 3.1 è quella che ha fatto scendere le persone in strada.

Il fatto che le scosse si siano state sentite molto forti e nonostante che ci sia l’allerta Coronavirus, la gente è scesa in strada, è che la profondità delle scosse sia stata ad appena 2 chilometri.

Ultimamente, in queste zone, gli sciami sismici si stanno verificando spesso. Sui social centinaia le segnalazioni degli utenti: c’è che afferma che si è sentita una bella botta e chi afferma che è stato svegliato dal cane che pochi attimi prima della scossa si era messo ad abbaiare.

Napoli sta vivendo situazioni difficili come anche molte città d’Italia. Tra terremoto e Coronavirus si vive una situazione a dir poco drammatica, si spera che tutto passi in fretta.

La settimana scorsa varie scosse di terremoto sono state avvertite nel Foggiano con un magnitudo di 3,7 e in Sicilia, fortunatamente non ci sono stati danni alle persone.

