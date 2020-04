Terremoto a Pozzuoli in provincia di Napoli, grande paura

Grande paura a Pozzuoli in provincia di Napoli, in piena notte ed esattamente alle ore 02:50 è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 ad una profondità di appena 2 chilometri, lo comunica l’Istituto nazionale di vulcanologia.

Terremoto a Pozzuoli, grande paura in tutta la zona

L’epicentro è stato localizzato a Pozzuoli, nei pressi della Solfatara. In pratica tutta Napoli ha avvertito la scossa, l’allarme tra la gente è stato alto e soprattutto nei quartieri occidentali, in particolari nei quartieri di Pianura, Agnano, Fuorigrotta e Bagnoli. La zona è quella Flegrea, vulcanica e tradizionalmente sismica, afflitta da numerosi problemi in tal senso, dalle scosse al bradisismo delle acque.

Molte le chiamate al 118 da tutta l’Area Flegrea, molta gente si è riversata in strada, per ora non si hanno notizie di danni a cose o a persone. L’allarme e la paura è stata davvero tanta e la scossa si è sentita molto forte, sui social sono molte le testimonianze di paura, il sisma ha un po’ ricordato quella del 5 dicembre scorso, sempre a Pozzuoli, all’epoca fu di magnitudo 3.1.

Proprio pochi giorni fa c’era stata una scossa molto simile a Roma di magnitudo 3.0 e anche qui di notte, ci fu tanta paura ma per fortuna nessun danno a cose e a persone.

Molte chiamate al 118, e la domanda è sempre la stessa. Ma in casa di terremoto, viene chiesto dal popolo, in regime di emergenza del Coronavirus, la gente cosa deve fare, deve rimanere in casa e rischiare di subire danni in caso il terremoto se è di più forte entità, o può scendere in strada violando le normative vigenti e rischiare il contagio del Coronavirus?

