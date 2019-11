Terremoto con magnitudo 6.0 in Grecia, avvertito anche in Italia

Forte scossa di terremoto di magnitudo Mwp 6.0 avvenuta a Creta in Grecia alle 08:23 ora italiana; alle 09:23 orario locale nella zona del terremoto (Europe/Athens). La scossa avvertita ha le seguenti coordinate geografiche (lat, lon) 35.65, 23.25 ; profondità di venti km. Non si segnalano feriti, al momento non sono stati riportati danni. Molti edifici evacuati. Il sisma è stato avvertito anche al sud Italia.

La scossa di terremoto è localizzata da: INGV-Roma.

