Terremoto di magnitudo ML 3.1 nel Golfo di Salerno, la gente in strada

Una scossa terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona del Golfo di Salerno (Salerno), alle ore 4,33 con epicentro a Santa Maria di Castellabate provincia di Salerno. Le con coordinate geografiche sono: (lat, lon) 40.4, 14.78 ad una profondità di 0 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, al momento non risultano danni a persone e a cose, solo tantissimo spavento. La gente è scesa in strada e il maltempo non ha migliorato la situazione. La scossa di terremoto è stata avvertita dai comuni limitrofi, sono arrivate segnalazione da Eboli, Battipaglia, Agropoli, Pontecagnano e Salerno.

Terremoto a Bova Marina

Sempre nella mattinata alle ore 2,45 una scossa di terremoto con un magnitudo ML 2,1 è avvenuta nella zona di Bova Marina (RC), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.93, 15.88 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

