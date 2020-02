Terremoto di magnitudo ML 4.4 in provincia di Cosenza e nel mare Tirreno

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.4 è stata avvertita a Rende in provincia di Cosenza, alle ore 17:02 con coordinate geografiche (lat, lon) 39.33, 16.21 ad una profondità di 10 km. Grande spavento, la scossa è stata di forte intensità, le persone in strada, ancora non si conosco i danni. Nell’immediato i soccorsi dei vigili del fuoco, numerose chiamate, vi terremo aggiornati costantemente sugli sviluppi.

Sempre oggi alle 16:56 una scossa intensa di magnitudo ML 3.4 nel mare Tirreno, con le seguenti coordinate geografiche (lat, lon) 39.38, 15.12 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto in Italia di magnitudo ML 3.4, ecco le regioni colpite

