Terremoto in Albania: due scosse di magnitudo 6.5 e 5.3, avvertite in Puglia e Basilicata

Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 avvertita all’ora italiana 3:54, in Albania alle 2:54. L’epicentro è la costa settentrionale dell’Albania, vicino Durazzo. La scossa di forte entità è stata avvertita anche in Basilicata e Puglia, la gente è corsa in strada. Il bilancio delle vittime è alto si parla di 150 feriti, i soccorsi sono stati tempestivi, molti i palazzi crollati, si scava tra le macerie per cercare i dispersi. Le coordinate geografiche del sisma sono: (lat, lon) 41.37, 19.47 ad una profondità di 10 km.

Seconda scossa di magnitudo 5.3

Sempre nella costa Albanese settentrionale in Albania, una seconda scossa di magnitudo 5.3 all’ora italiana 4:03, in Albania 3:03 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.49, 19.53 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC)



