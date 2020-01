Terremoto in Calabria: molta paura e gente in strada

Una forte scossa di terremoto di magnitudo ML 4.0 è stata riscontrata a 6 km a nord da Albi in provincia di Catanzaro alle ore 00:37 ad 8 km di profondità, gente in strada e tanta paura, è stato avvertito a Lamezia Terme, Policastro, Rossano, Catanzaro, Cosenza e Rende.

Andiamo a vedere esattamente dove è stata avvertita la scossa e i danni

Molte le telefonate ai centralini delle Forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, al momento non si segnalano danni né a persone e né a cose, ma tutti i dovuti controlli e le relative verifiche sono in corso.

Nel paese epicentro della scossa le persone, quelle che vivono ai piani alti si sono svegliati di soprassalto e sono scesi subito in strada per la paura. Fortunatamente non si registrano scosse di assestamento e dopo l’iniziale paura tutti i cittadini sono rientrati nelle case.

Purtroppo l’aria che è stata oggetto della scossa di stanotte è considerata dall’INGV ad alto rischio sismico.

