Terremoto in Italia 4 scosse di magnitudo da 3.7 a 2.9 ML, in varie regioni

Un terremoto di magnitudo di ML 3.6 a Premilcuore in provincia di Forlì – Cesena alle ore 00:01:36 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.92, 11.82 ad una profondità di 7 km. Nella giornata di ieri tre scosse sempre a Permilcuore in provincia di Forlì – Cesena: la prima di magnitudo 3.7 alle 18,52; la seconda di magnitudo 2.9 alle 18.54; la terza di 2.2 ML alle 20.04. Tanto spavento, la gente è corsa in strada, al momento non ci sono pervenute danni a cose e persone.

Terremoto Isole Eolie

La terra continua a tremare e ieri è stata rilevata una scossa di magnitudo 3.5 ML nelle Isole Eolie in provincia di Messina alle ore 23:35:11, con coordinate geografiche (lat, lon)38.6, 14.73 ad una profondità di 291 km.

Acquasparta in provincia di Terni

Nella giornata di ieri un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto ad Acquasparta in provincia di Terni, (TR), 03:43 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.73, 12.55 ad una profondità di 8 km.

15 agosto: Scosse di terremoto oggi in Italia da Nord a Sud con magnitudo 3.6 ML, le regioni colpite