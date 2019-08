La terra in Italia continua a tremare, scosse di terremoto rilevate ieri e oggi, 2 e 3 agosto. La più forte è stata rilevata ieri sulla costa calabra di magnitudo 3.4 ML. La terra ha tremato in molte regioni: Cascia (PG); San Giovanni Rotondo (FG); Motta San Giovanni (RC) e oggi in Scurcola Marsicana (AQ).

Oggi 3 agosto terremo a Scurcola Marsicana (AQ)

Terremoto di magnitudo ML 2.6 avvenuto nella zona di Scurcola Marsicana (AQ), alle ore 10:39, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.09, 13.31 ad una profondità di 10 km.

Terremoto ieri 2 agosto in varie regioni

Costa Calabra sud occidentale

Terremoto di magnitudo ML 3.4 avvenuto nella zona: Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria), il 02 agosto alle 07:07, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.62, 15.68 ad una profondità di 102 km.

Motta San Giovanni (RC)

Scossa di magnitudo ML 2.3 a Motta San Giovanni (RC), alle ore 23:16, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.05, 15.66 ad una profondità di 12 km.

Cascia (PG)

Terremoto di magnitudo ML 2.0 a Cascia (PG), alle ore 09:48, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.75, 13.06 ad una profondità di 11 km.

San Giovanni Rotondo (FG)

Scossa di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona di San Giovanni Rotondo (FG), alle ore 18:02, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.74, 15.8 ad una profondità di 22 km.