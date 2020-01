Terremoto in Italia da Nord a Sud con magnitudo fino a ML 4.1, ecco le regioni colpite

Scosse di terremoto in Italia da Nord a Sud senza tregua, ieri la scossa più intensa avvenuta nel mare Tirreno Meridionale con un magnitudo 4.1 e in provincia di Udine a Forni di Sopra con magnitudo ML 3.1. Scosse di intensità minore in tutt’Italia, ecco l’elenco completo delle regioni colpite con magnitudo con intensità da Ml 2.00 a ML 4.1.

Terremoto in Italia oggi 4 gennaio 2020

Altomonte (CS)

Stamattina scossa di terremoto di magnitudo ML 2.8 in provincia di Cosenza ad Altomonte (CS), alle ore 3,13 con una profondità di 176 Km con coordinate geografiche (lat, lon) 39.7, 16.11.

Mare: Tirreno Meridionale

Terremoto di magnitudo ML 2.0 nel mare Tirreno Meridionale ad una profondità di 131 Km, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.49, 15.54.

Terremoto in Italia ieri 3 gennaio 2020

Amatrice (RI)

Scossa di terremoto con un’intensità di magnitudo ML 2.3 è avvenuto ad Amatrice alle ore 3,39 con una profondità di 10 km alle seguenti coordinate: (lat, lon) 42.61, 13.26

Sermoneta (LT)

Terremoto con un’intensità di magnitudo ML 2.6 avvenuto a Sermoneta alle ore 10,15 ad una profondità di 8 Km con

coordinate geografiche (lat, lon) 41.53, 12.97.

Tirreno Meridionale (Mare)

Forte scossa di terremoto di magnitudo ML 4.0 avvenuta in mare nel Tirreno Meridionale alle ore 12, 10 ad una profondità di 145 Km con coordinate geografiche (lat, lon) 38.51, 15.44.

Forni di Sopra (Udine)

Scossa di terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto a Forni di Sopra in provincia di Udine alle ore 13:53 con una profondità di 10 Km alle seguenti coordinate geografiche: (lat, lon) 46.4, 12.61 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica ING – ROMA

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube