Terremoto oggi 7 febbraio in Italia: Crotone, Catanzaro, Siracusa e mare Tirreno

Terremoto in Italia oggi 07 febbraio dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio si sono avvertite numerose scosse specialmente nella provincia di Crotone. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni a cose e persone. La scossa di entità maggiore è stata registrata alle ore 4,37 con un magnitudo ML 3.1. Una scossa anche in provincia si Cosenza, due nel mare Tirreno e una nella costa Siracusana. Ecco l’elenco completo.

Terremoto in provincia di Crotone

Scosse ripetute in provincia di Crotone, ecco la sequenza e i luoghi colpiti:

ore 16:42:43 magnitudo ML 2.1 a 3 Km da Cirò

ore 15:47:29 magnitudo ML 2.0 Costa Ionica Crotonese (Crotone)

ore 12:23:27 magnitudo ML 2.5 Costa Ionica Crotonese (Crotone)

ore 04:37:04 magnitudo ML 3.1 Costa Ionica Crotonese (Crotone)

ore 01:03:41 magnitudo ML 2.1 a 2 km NE Cirò Marina

ore 22:51:57 magnitudo ML 2.0 Costa Ionica Crotonese (Crotone)

In provincia di Catanzaro

Stamattina alle ore 06,59 una scossa di terremoto di lieve intensità con magnitudo ML 2.3 a sei km da Albi (Catanzaro). La scossa è stata avvertita ma senza causare cose a danni e a persone.

Terremoto nel mare del Tirreno Meridionale

Due scosse nel mare Tirreno Meridionale, la prima alle ore ore 10:22:57 magnitudo ML 2.1 e la seconda con un’intensità maggiore con un magnitudo ML di 2.7 alle ore 11:26:22 magnitudo.

Costa Siracusana

Terremoto a Siracusa alle ore 03:25:16 con un magnitudo ML 2.6. Il terremoto è stato avvertito, non sono stati registrati danni a persone e a cose solo spavento.

