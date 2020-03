Terremoto oggi in Calabria: 6 scosse di magnitudo da ML. 3.9 a 2.3

Nella notte in Calabria 6 scosse di terremoto, la più forte di magnitudo ML 3.9. Le scosse si sono susseguite una dopo l’altra. Tanta la paura e la gente in strada, al momento non ci risultano danni a persone, vi aggiorneremo appena arriveranno dati certi.

Terremoto in Calabria

2020-03-17 02:02:43 ML 3.5 Costa Calabra nord

2020-03-17 01:58:24 ML 2.3 Costa Calabra nord

2020-03-17 01:55:51 ML 3.4 Costa Calabra nord

2020-03-17 01:54:46 ML 2.5 Costa Calabra sud

2020-03-17 01:52:54 ML 3.9 Costa Calabra sud

2020-03-17 01:47:19 ML 2.5 Costa Calabra sud

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

