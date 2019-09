Terremoto oggi in Grecia di magnitudo 5.3 MB, spavento per turisti italiani

Oggi 24 settembre a Creta in Grecia una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 mb alle 09.48, con coordinate geografiche (lat, lon) 34.27, 26.19 ad una profondità di 19 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Non si sono verificati danni a persone e cose, anche se la scossa è stata avvertita in tutta l’isola in diverse località del nord di Creta. L’isola di Creta in questo mese di settembre è ancora piena di turisti e molti, tra cui italiani, hanno avuto paura, la scossa in alcune zone è stata avvertita con grande intensità.

