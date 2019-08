Scosse di terremoto oggi a Vallarsa in provincia di Trento e Muro Lucano in provincia di Potenza. L’intensità è stata rilevante, al momento tanta paura, non ci sono arrivate notizie di danni a cose e a persone.

Vallarsa in provincia di Trento

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona di Vallarsa (TN), alle ore 07:36:35, coordinate geografiche (lat, lon) 45.78, 11.06 ad una profondità di 12 km.

Muro Lucano in provincia di Potenza

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona di Muro Lucano (PZ), alle ore 07:31:27, coordinate geografiche (lat, lon) 40.76, 15.49 ad una profondità di 7 km.

Terremoto 03 agosto in Italia, da Nord a Sud con magnitudo fino a ML 3.4: ecco le regioni colpite