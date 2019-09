Terremoto oggi in Italia, con magnitudo 2.7 ML, ecco le regioni colpite

Terremoto in varie regioni italiane: ieri due scosse a Norcia in provincia di Perugia la prima di magnitudo 2.2 alle 20,31; la seconda di intensità maggiore, ma sempre lieve di magnitudo 2.7 ML alle ore 23,04. Oggi alle 10.05 sempre a Norcia una scossa di magnitudo 2.2 ML. In questa zona la terra trema di continuo.

Sempre oggi avvertita una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto a 6 km da Montecilfone in provincia di Campobasso, alle 8.18 di stamattina, con le seguenti coordinate geografiche (lat, lon) 41.86, 14.88 ad una profondità di 18 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

Terremoto tra Norcia, Arquata e Accumoli, 5 scosse fino a magnitudo 4,1 ML