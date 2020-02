Terremoto oggi in Italia con magnitudo da ML 3.2 a ML 2.1, ecco le regioni colpite

Nella mattinata si sono avvertite varie scosse di terremoto. Nella zona delle Isole Eolie in provincia di Messina due scosse di magnitudo ML 3.2 e 2.8 e una scossa di intensità minore in provincia dell’Aquila a tre km da Pratola Peligna. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione ma non sono arrivate segnalazione di danni a persone o a cose. Vediamo nel dettaglio l’entità delle scosse di terremoto e la localizzazione.

Isole Eolie in provincia di Messina

Due scosse di terremoto:

la prima di magnitudo ML 3.2 avvenuta nelle Isole Eolie in provincia di Messina alle ore 09:18 con le seguenti coordinate geografiche (lat, lon) 38.46, 14.56 ad una profondità di 14 km.

La seconda scossa di terremoto alle ore 09:30 di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nelle Isole Eolie in provincia di Messina, con le seguenti coordinate geografiche (lat, lon) 38.47, 14.56 ad una profondità di 15 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Pratola Peligna in provincia di Aquila

Una scossa avvertita stamattina alle 8:18 di magnitudo ML 2.1 avvenuta a 3 km S Pratola Peligna in provincia dell’Aquila alle coordinate geografiche (lat, lon) 42.07, 13.88 ad una profondità di 24 km.

Scosse di terremoto ieri 27 febbraio 2020

Anche nella giornata sono state avvertite varie scosse di terremoto in varie regioni d’Italia. Vi riportiamo le scosse con intensità maggiore:

Scossa di terremoto avvertita a 2 Km da Chies D’Alpago in provincia di Belluno di magnitudo ML 2.7 alle ore 18:07 con le seguenti coordinate geografiche: (lat, lon) 46.18, 12.4 ad una profondità di 10 km.

In provincia di Foggia scossa di magnitudo Md 2.7 nella zona della Costa Garganica alle ore 16:40 con le seguenti coordinate geografiche: (lat, lon) 42.15, 15.6 ad una profondità di 5 km.

In provincia di Ancona scossa di terremoto di magnitudo ML 2.4 a sei Km da Ancona alle ore 8:24 con le seguenti con coordinate geografiche (lat, lon) 43.59, 13.46 ad una profondità di 5 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

