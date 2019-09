Terremoto oggi in Italia con magnitudo fino a 4,2 ML, varie regione colpite

Nella giornata di oggi si sono avvertite varie scosse di terremoto in Italia, due scosse con intensità maggiore è stata rilevata nella Costa Calabra nord occidentale in provincia di Cosenza di magnitudo 4.2 e 3.4; a seguire due scosse in provincia di Fermo: a Servigliano con magnitudo ML 2.6 e a S.Monte Vidon Corrado con ML 2.0.

Scosse di terremoto nella Costa Calabra nord occidentali in provincia di Cosenza

Due scosse di terremoto, la prima di ML 4,2 alle ore 4,57, con le seguenti coordinate geografiche: (lat, lon) 39.29, 15.74 ad una profondità di 267 km; la seconda di magnitudo ML 3.4 alle ore 12,24 con coordinate geografiche: (lat, lon) 39.09, 15.93 ad una profondità di 108 km.

Servigliano provincia di Fermo

In provincia di Fermo a Servigliano una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.6 alle ore 13,36 con le seguenti coordinate: (lat, lon) 43.09, 13.49 ad una profondità di 21 km.

S. Monte Vidon Corrado provincia di Fermo

In provincia di Fermo a S.Monte Vidon Corrado scossa di terremoto di magnitudo ML 2.0 alle ore 13,40 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.12, 13.48 ad una profondità di 20 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

