Scossa di terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nel mare Tirreno Meridionale alle ore 00:01:07, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.23, 15.34 ad una profondità di 274 km. Continuano le scosse di terremoto a Norcia in provincia di Perugia, una scossa di magnitudo ML 2.0 alle ore 00:35:02, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.81, 13.12 ad una profondità di 10 km. La scossa più intensa avvertita stamattina alle 03.28 nella zona di Castelsantangelo sul Nero in provincia di Macertata con un magnitudo ML 3.0, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.83, 13.2 ad una profondità di 11 km.

Scossa di terremoto ieri sera con magnitudo ML 4.3

Forte scossa di magnitudo ML 4.3 avvenuto a Orria in provincia di Salerno alle ore 21.55 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.32, 15.18 ad una profondità di 325 km. Il sindaco ha fatto sapere che non ci sono stati danni solo tantissima paura, la gente è scesa in strada.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.