Terremoto oggi in Italia di magnitudo ML 3.7, tanto spavento

Oggi 8 aprile 2020 scosse di terremoto in varie regioni di Italia, la più forte nel Foggiano con magnitudo ML 3. 7 alle ore 4,57; sempre stamattina una scossa di minore intensità ma comunque avvertite dai cittadini in Sicilia. Al momento non ci segnalano danni a persone e a cose, solo tanto spavento, la gente già impaurita dalla scossa del 16 aprile di magnitudo 4.2, è corsa in strada.

Terremoto in provincia di Foggia

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona di Poggio Imperiale in provincia di Foggia, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.81, 15.39 ad una profondità di 24 km.

Terremoto in Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona di Troina (EN), alle ore 06:42:29 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.77, 14.63 ad una profondità di 30 km.

Il 16 aprile una forte scossa di terremoto di magnitudo ML 4.2 con epicentro a Cerignale, in provincia di Piacenza.

