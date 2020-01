Terremoto stamattina in Italia di magnitudo 3,6, ecco le regioni colpite

Stamattina una forte scosse di terremoto con magnitudo 3,6 alle ore 4,24 nella provincia di Foggia, e precisamente l’epicentro a pochi chilometri da Carpino nel Gargano, le coordinate geografiche sono: (lat, lon) 41.82, 15.88 ad una profondità di 20 km. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Foggia, al momento non si segnalano danni a persone e a cose, solo tanto spavento, la gente è corsa in strada per lo spavento.

Nella notte due scosse di terremoto sono state segnalate in provincia di Bologna a 2 Km da Castiglione dei Pepoli: la prima scossa alle ore 01:05 di magnitudo ML 2.1; la seconda alle ore 00:42 a 3 km da Castiglione dei Pepoli con magnitudo ML 2.0.

Ieri sera alle 19,55 una scossa di terremoto con magnitudo ML 2.2 è stata avvertita a Urbino in provincia di Pesaro e Urbino.

