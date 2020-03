Terrificante UFO a forma di anello nero appare sopra Disneyland

Un misterioso oggetto che sembrava un grande anello di fumo nero è stato avvistato in bilico su un parco a tema Disneyland a Los Angeles in California. Secondo un esperto di UFO, lo strano oggetto potrebbe essere la stessa strana nave aliena che i membri dell’esercito americano hanno notato alla fine degli anni ’50. Le riprese dello strano avvistamento UFO sono state condivise su YouTube dall’utente Lucky35 a. Il video mostrava una nuvola circolare di colore nero che si librava sugli alberi nel parco a tema. Sebbene uno spettatore che ha commentato il video abbia notato che alcune giostre a Disneyland potrebbero produrre anelli circolari di fumo, l’autore del caricamento ha affermato che un oggetto dall’aspetto simile è apparso anche a San Diego.

Scott Waring di ET Data Base ha osservato in un post sul blog che l’oggetto apparso su Disneyland potrebbe essere lo stesso UFO apparso su una base militare oltre 60 anni fa. Secondo Waring, questo incidente è stato affrontato nel Rapporto Condon, che era un progetto sponsorizzato dall’Aeronautica guidata dal fisico Edward U. Condon dell’Università del Colorado. Rilasciato nel 1966, il Rapporto Condon era la valutazione dell’autore degli avvistamenti UFO e degli incontri della US Air Force.

Uno dei casi discussi nel rapporto fu l’esperienza di un membro dell’esercito che era di stanza nella base di Fort Belvoir in Virginia nel 1957. Una mattina, il soldato vide un oggetto nero a forma di anello che si librava sulla base. Dopo un paio di minuti, l’aspetto dell’oggetto cominciò a cambiare e fu improvvisamente coperto di fumo bianco. Per Waring, questo racconto di testimoni oculari indica che gli UFO a forma di anello sono in grado di cambiare la loro forma o di produrre nuvole come possibile modo per nascondere se stessi.

