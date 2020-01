Tesla aprirà un centro di design in Europa

Elon Musk, CEO di Tesla, ha annunciato che la sua azienda intende aprire un centro di progettazione di prodotti in Europa. Il centro di progettazione verrebbe probabilmente costruito nello stesso sito del progetto Gigafactory 4 fuori Berlino. All’inizio di questo mese, Musk ha anche annunciato che la sua società vuole aprire un centro di progettazione in Cina per progettare automobili per il mercato globale.

Elon Musk, CEO di Tesla, ha annunciato che vuole aprire un centro di design in Europa

Tesla attualmente progetta tutti i loro prodotti a Hawthorne in California. Gli sforzi di progettazione di Tesla sono guidati da Franz von Holzhausen, che ha lavorato con l’azienda sin da Model S. In precedenza ha lavorato con Pontiac, Saturn e Mazda. Ma Tesla ha più ambizioni globali e vuole espandersi in nuovi territori per attirare alcune nuove idee. Proprio questo mese, la casa americana ha annunciato l’intenzione di aprire due centri di progettazione separati nelle loro altre principali aree geografiche di servizi: Asia ed Europa.

Non abbiamo ancora molti dettagli sul centro di design europeo. L’Europa ha ovviamente molta esperienza nel design automobilistico e nell’ingegneria. La Germania è famosa per la sua industria automobilistica e competenza ingegneristica, e l’Italia per la sensibilità del design. Molte delle auto più belle e funzionali mai progettate sono uscite dall’Europa. Questo centro di progettazione consentirebbe a Tesla di reclutare designer che, per qualsiasi motivo, non vogliono o non possono trasferirsi in California, ed esporre il processo di progettazione a nuove idee che dovrebbero aiutare ad ampliare il fascino di Tesla.

Sarà anche utile per Tesla avere progettazione, ingegneria e produzione nello stesso sito. Attualmente, la progettazione di Tesla avviene a Hawthorne (LA), ingegneria a Palo Alto (Silicon Valley) e produzione a Fremont (East SF Bay area). Avere tutti e tre i reparti sotto lo stesso tetto fuori Berlino potrebbe semplificare alcuni processi per qualsiasi linea di prodotti che Tesla decide di costruire lì.

Leggi anche: Fiat Chrysler: i crediti di CO2 acquistati da Tesla finanzieranno la Gigafactory in Germania

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube