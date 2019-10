Tesla aprirà una fabbrica in Europa, ecco dove

Tesla ha annunciato che è nelle “fasi finali” di selezione di un sito per una Gigafactory in Europa e un annuncio è previsto entro la fine dell’anno. Il CEO Elon Musk parla da un po’ di tempo di una fabbrica completa di batterie e veicoli in Europa. Diversi paesi europei hanno persino lanciato campagne per cercare di attirare Tesla nel loro mercato interno. La casa americana avrebbe dovuto confermare una sede per una fabbrica nel 2017, ma non è mai successo. L’anno scorso, Musk ha affermato che la Germania è la “scelta principale” per una fabbrica in Europa e ha persino specificato che “il confine franco-tedesco” andrebbe bene per una fabbrica vicino ai paesi del Benelux. All’inizio di quest’anno, Tesla ha affermato che stava “accelerando” i suoi sforzi per portare una Gigafactory in Europa.

La casa automobilistica ha scritto: “Stiamo anche accelerando i nostri sforzi per la costruzione di una Gigafactory europea e speriamo di finalizzare una scelta nei prossimi trimestri.” La società ha inoltre confermato che la fabbrica produrrà sia Model 3 che Model Y. “Il nostro Gigafactory europeo dovrebbe produrre entrambi i modelli.”

L’annuncio è stato fatto nel rapporto sugli utili del 3 ° trimestre 2019 di Tesla e nella successiva teleconferenza, il CEO Elon Musk ha dichiarato che Tesla annuncerà un luogo entro la fine dell’anno. Musk ha detto: “In effetti, annunceremo la sede di quella Gigafactory entro la fine di quest’anno.” Secondo quanto riferito, Tesla ha esaminato diversi siti specifici in diversi stati tedeschi e ha preso in considerazione anche altri paesi.

Secondo i funzionari del governo locale, Tesla stava esaminando specificamente siti nella Bassa Sassonia all’inizio di quest’anno. All’inizio di questa estate, il CEO ha anche affermato che prevede che la costruzione sarà “ben avviata” entro i prossimi 12-18 mesi e che la Gigafactory europea sarà operativa entro la fine del 2021.

