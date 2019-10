Tesla aumenterà le prestazioni delle sue auto

Tesla fornirà un aggiornamento del firmware nelle prossime settimane per aiutare Model S, Model X e Model 3 a fornire circa il cinque percento in più di prestazioni. L’aggiornamento dovrebbe inoltre aumentare l’autonomia e le prestazioni di ricarica delle vetture, oltre a migliorare la guida a pedale singolo e il comfort di marcia. Elon Musk ha annunciato gli aggiornamenti durante la teleconferenza sugli ultimi dati aziendali.

Un nuovo aggiornamento del firmware aumenterà la potenza di Tesla Model S, X e 3

“Ci aspettiamo anche che ci sarà un aggiornamento over-the-air che migliorerà la potenza di Model S, X e 3. Questo aggiornamento è, tra l’altro, in arrivo tra qualche settimana. Dovrebbe garantire circa il 5% di miglioramento della potenza a causa del nuovo firmware “, ha detto Musk durante il webcast.

Tuttavia, resta da vedere chi trarrà maggiori benefici dal nuovo sistema di controllo del motore. Il capo della tecnologia Drew Baglino ha detto che ci potrebbero essere restrizioni su modelli o annate. Secondo Baglino, il miglioramento per tutte le varianti del Model 3 sarà di circa il 5%, per il Model S e X del 3% circa. Un articolo di Electrek specifica che l’aggiornamento per Model S e X sarà disponibile solo per i modelli Raven, che hanno ricevuto la tecnologia del motore da Model 3 durante l’aggiornamento della primavera. Resta da vedere quando verrà rilasciato esattamente l’aggiornamento.

Nel frattempo sempre a proposito della società californiana, segnaliamo che dopo i risultati del terzo trimestre le azioni hanno visto aumentare il loro valore in Borsa. Gli investitori di Wall Street a quanto pare hanno apprezzato molto i risultati finanziari del terzo trimestre 2019 della casa americana di Elon Musk. Il prezzo delle azioni di Tesla è stato catapultato a 53,7 miliardi di dollari, superando General Motors come la più preziosa casa automobilistica statunitense.

