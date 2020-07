Tesla Autopilot torna nell’occhio del ciclone

Un tribunale tedesco ha riscontrato che Tesla non dispone della tecnologia necessaria per ritenere che offra al cliente il pilota automatico, vietando così l’utilizzo di tale termine a fini pubblicitari quando si parla di pilota automatico. Da parte sua, nel Regno Unito un membro di EuroNCAP assicura che, nonostante ciò che suggerisce il nome del sistema, è lungi dall’essere completamente autonomo. L’ autopilot di Tesla è un pilota automatico o un sistema completamente autonomo? Dal suo nome e da come l’azienda americana lo vende, sembra di sì, ma non lo è del tutto. Richiede ancora l’attenzione del conducente durante il funzionamento e può richiedere l’intervento in qualsiasi momento.

Tesla: un tribunale in Germania le vieta di dire che le sue auto hanno il pilota automatico

Ciò è stato ricordato da Matthew Avery, un membro del consiglio di amministrazione di EuroNCAP, quando ha affermato che “il pilota automatico non è un sistema autonomo. È lì per aiutare il conducente, non per diventare un pilota invisibile”. Il pilota automatico di Tesla è davvero un sistema adattivo di controllo automatico della velocità che adatta la velocità del veicolo a quella della precedente e un sistema di mantenimento della corsia che può persino cambiare da uno all’altro. Le auto americane hanno anche un sistema di frenata autonomo. Nonostante non sia un sistema completamente autonomo, Tesla afferma che le sue auto hanno l’hardware necessario per raggiungere una guida completamente indipendente in quasi tutte le circostanze in futuro.

Le parole di Avery sono state pronunciate perché i clienti Tesla nel Regno Unito hanno recentemente ricevuto un’e-mail in cui si diceva: “I nostri dati indicano che non hai aggiornato la tua Model S alla piena capacità di guida autonoma”. Pubblicità fuorviante? Secondo un tribunale tedesco, sì. Ciò ritiene che la società americana non disponga della tecnologia necessaria per considerarla in tali termini, in modo tale da proibirle di utilizzare le espressioni “pilota automatico” e “pieno potenziale di guida autonoma” a fini pubblicitari.

Il tribunale di Monaco che ha emesso questo divieto contro Tesla ha agito dopo una denuncia dell’agenzia tedesca volta a combattere la concorrenza sleale. Secondo questo, la casa americana ha dichiarato che le sue auto sarebbero state in grado di guidare interamente da sole dalla fine del 2019, cosa che non è accaduta. Oltre a considerare che Tesla non raggiunge un tale livello di guida autonoma, questa agenzia ricorda che in Germania la circolazione di veicoli in grado di muoversi solo ed esclusivamente da soli non è autorizzata. La sentenza emessa dal tribunale tedesco non è ancora definitiva. In effetti, sarà la stessa agenzia segnalante a decidere se eseguire immediatamente il divieto di utilizzare il termine “pilota automatico” nella pubblicità.

