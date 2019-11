Tesla batte Bmw e Audi in Germania

Tesla Model 3 è stata in grado di battere la BMW Serie 3 e l’Audi A3 come auto di medie dimensioni tedesca dell’anno ai Golden Steering Wheel Awards. Il premio è stato assegnato dalla pubblicazione automobilistica tedesca AUTO BILD, al cui evento era presente ed è stato premiato il CEO di Tesla Elon Musk. Parlando dei risultati, un rappresentante della pubblicazione automobilistica ha notato che Model 3 è stato molto apprezzato dai giudici del concorso per il suo design, per essere veloce, ben equipaggiato e con spese di gestione limitate rispetto alle altre auto in concorso.

Tesla Model 3 è stata in grado di battere la BMW Serie 3 e l’Audi A3 ai Golden Steering Wheel Awards

Dunque Tesla Model 3 è stata una delle più grandi sorprese per i Golden Steering Wheel Awards di quest’anno, battendo due delle berline di medie dimensioni più amate della Germania nel loro terreno di casa. La reazione positiva a Tesla Model 3 è stata così forte che il veicolo ha effettivamente ottenuto alcuni dei punteggi complessivi più alti nella competizione di quest’anno.

Elon Musk, da parte sua, ha accettato il premio con gratitudine elogiando gli operai di Tesla che si sono impegnati a fondo per produrre e migliorare Model 3. Scherzando sul Golden Steering Wheel Award, Musk ha dichiarato che potrebbe essere solo una questione di tempo prima che il concorso possa essere vinto da un’auto senza alcun volante. Tesla Model 3 ha già ricevuto diversi riconoscimenti, ma la sua vittoria contro la BMW Serie 3 e l’Audi A3 in terra tedesca è sicuramente uno di quelli che stupisce maggiormente. I veicoli tedeschi sono noti per la loro qualità impeccabile ed è molto, molto raro vedere un’automobile americana dominare sulle auto tedesche in una cerimonia di premiazione.

Elon Musk ha anche fatto una grande sorpresa durante i Golden Steering Wheel Award, confermando che la futura Gigafactory 4 sarà costruita in Germania nell’area di Berlino. Elon Musk ha anche affermato che Tesla rivelerà il luogo esatto della prossima struttura entro la fine dell’anno. “Tutti sanno che l’ingegneria tedesca è eccezionale, di sicuro. Questo è uno dei motivi per cui stiamo localizzando la nostra Gigafactory europea in Germania. Creeremo anche un centro di ingegneria e design a Berlino, perché Berlino ha alcune delle migliori opere d’arte del mondo ”, ha affermato Musk.

Ti potrebbe interessare: Audi sta per svelare un piccolo SUV elettrico per competere con Tesla Model Y

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.