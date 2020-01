Tesla ha richiesto un brevetto per una nuova tecnologia per una maggiore riduzione del rumore e controllo della temperatura all’interno dei suoi veicoli. Negli ultimi anni, la casa automobilistica americana si è concentrata sullo sviluppo dei materiali con un proprio team di progettazione dei materiali e uno in collaborazione con SpaceX. L’azienda di Elon Musk si è anche concentrata sul vetro e alla fine ha introdotto il cosiddetto “Tesla Glass” nei recenti Semi e Cybertruck. Ora Tesla sta lavorando a una nuova tecnologia del vetro rivelata in una nuova domanda di brevetto chiamata “struttura in vetro isolante perforato automobilistico”.

Tesla brevetta una nuova tecnologia per ridurre il rumore e controllare meglio la temperatura all’interno dei suoi veicoli

La casa automobilistica descrive il sistema nella domanda di brevetto: “Alcuni veicoli utilizzano materiali alternativi per creare la struttura o la carrozzeria del veicolo. Ad esempio, i veicoli possono utilizzare il vetro per creare parti o la totalità del tetto del veicolo al fine di creare un interno più aperto al mondo esterno. In alcuni casi, è desiderabile che il vetro utilizzato nella carrozzeria di un veicolo offra caratteristiche di assorbimento del rumore e isolamento della temperatura. Pertanto, l’interno del veicolo si sentirà più aperto al mondo esterno, fornendo allo stesso tempo le caratteristiche di assorbimento del rumore e isolamento della temperatura.”

“In alcune forme di realizzazione, una struttura di vetro per un veicolo include uno strato esterno di vetro e uno strato interno di vetro, in cui lo strato interno di vetro è perforato da una pluralità di fori e in cui lo strato esterno di vetro e lo strato interno di vetro sono separati da uno spazio tra le superfici contrapposte dello strato esterno di vetro e lo strato interno di vetro. Le perforazioni, gli strati di vetro e lo spazio tra lo strato interno ed esterno possono inoltre essere regolati per le caratteristiche di riduzione del rumore desiderate, proprietà isolanti, aspetto visivo e simili.” Potrebbe dunque essere questa la soluzione per garantire un maggiore comfort nelle auto di Tesla ai propri passeggeri.

Ti potrebbe interessare: Tesla inizierà le consegne di Model 3 made in China ai clienti il ​​7 gennaio

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube