Tesla costruirà la prima fabbrica europea in Germania

Tesla costruirà la sua prima fabbrica europea a Berlino in Germania. Lo ha confermato il numero uno della società americana, l’amministratore delegato Elon Musk nelle scorse ore durante un evento a cui ha preso parte in Germania. La struttura comprenderà un centro di progettazione e ingegneria e sarà utilizzata per la produzione di automobili, batterie e propulsori. La prima macchina ad essere costruita lì sarà il piccolo SUV in arrivo Model Y , secondo quanto dichiarato dallo stesso Elon Musk. “Tutti sanno che l’ingegneria tedesca è eccezionale e questo fa parte del motivo per cui stiamo localizzando la nostra Gigafactory europea in Germania”, ha affermato Musk.

Tesla costruirà la sua prima fabbrica europea a Berlino in Germania, lo ha confermato il numero uno Elon Musk

Tesla ha precedentemente affermato che la sua fabbrica europea avrebbe aperto nel 2021, sebbene Musk sia noto per aver annunciato spesso date ottimistiche per la costruzione di strutture.” Tesla deve far fronte alla crescente concorrenza di produttori automobilistici affermati, ma ora è sulla buona strada per aprire nuove Gigafactory in Cina e in Europa, aggiungendo nuovi impianti alle sue strutture statunitensi consolidate per avere finalmente una base produttiva globale” aveva detto Elon Musk tempo fa.

Allo stato attuale, 16 impianti di batterie a ioni di litio sono confermate o dovrebbero iniziare le operazioni in Europa entro il 2023. Tesla non ha ancora registrato un utile annuale per l’intero anno, ma ha registrato risultati trimestrali positivi negli ultimi 12 mesi. Al fine di aumentare la redditività, nel 2019 è stato intrapreso un significativo progetto di riduzione dei costi, sia per migliorare i suoi processi di produzione sia per tagliare i posti di lavoro. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori novità sulla futura Gigafactory 4.

Ti potrebbe interessare: Audi sta per svelare un piccolo SUV elettrico per competere con il futuro Tesla Model Y

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest