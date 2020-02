Tesla costruisce una nuova Gigafactory in Texas?

Elon Musk ha suggerito attraverso i social network che Tesla potrebbe costruire una nuova Gigafactory nel territorio degli Stati Uniti, questa volta nello stato del Texas. Sarebbe la quinta fabbrica della società, anche se in questo momento non ci sono conferme su simili piani. Il fondatore dell’azienda ha interrogato i suoi follower su Twitter con un sondaggio in cui ha chiesto il loro parere sulla possibilità di installare un nuovo impianto di produzione in Texas, che potrebbe essere usato per espandere la produzione di batterie e contribuire così ai piani espansionistici dell’azienda.

Decine di migliaia di persone hanno già partecipato al voto, con un punteggio di approvazione dell’80% a favore di questo nuovo centro. Con i precedenti, si può stimare che il progetto potrebbe essere pronto entro la fine del 2021 o all’inizio del 2022, se approvato.

Tesla gestisce una fabbrica in Nevada e un’altra a New York. Dalla fine del 2019 ha un terzo sito produttivo a Shanghai e nei prossimi mesi inizierà a costruirne un altro a Berlino. Questi ultimi due sono integrati da un centro di progettazione e ingegneria.

Musk ha dichiarato durante la presentazione dei risultati del quarto trimestre del 2019 di aver bisogno di più muscoli per espandere la produzione delle batterie, soprattutto ora che stanno arrivando grandi modelli come il Tesla Cybertruck, previsto per la fine del 2021.

“Dobbiamo portare la produzione di batterie a livelli che la gente non può immaginare oggi. Questo è il vero problema”, ha detto, secondo l’agenzia di stampa Reuters. Il sondaggio di Elon Musk su Twitter avviene quando le azioni della sua compagnia hanno superato la barriera di $ 900 .

