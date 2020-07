Tesla Cybertruck: ecco dove sarà prodotto il nuovo veicolo elettrico

Tesla Semi e Tesla Cybertruck nasceranno in una fabbrica di recente costruzione nella contea di Travis, Austin, Texas, Stati Uniti. Ciò è stato confermato mercoledì da Elon Musk. In occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre, il fondatore di Tesla ha confermato che il processo di selezione di una nuova sede per il suo prossimo stabilimento è già stato completato. La selezione è iniziata a marzo. Musk aveva già detto che voleva che il Cybertruck fosse prodotto negli Stati Uniti. Oltre ad Austin, l’altra sede in gara era Tulsa, in Oklahoma. Tesla vuole che i primi Cybertruck entrino in servizio alla fine del 2021, quindi non c’è tempo da perdere. Infatti, Musk ha annunciato che i lavori di costruzione sono iniziati lo scorso fine settimana.

Tesla Semi e Tesla Cybertruck nasceranno in una fabbrica di recente costruzione nella contea di Travis, ad Austin in Texas

Il nuovo gigafactory si trova vicino al fiume Colorado e il visionario vuole che sia aperto al pubblico in modo che tutti i cittadini possano avvicinarsi e godersi la natura. In realtà, si riferisce ad esso come “un paradiso verde”. Avrà una superficie di 850 ettari e impiegherà un minimo di 5.000 persone. In questo stabilimento saranno prodotti due veicoli rivoluzionari: il camion Tesla Semi , che aspira a dominare il trasporto merci, e il pick upTesla Cybertruck , che vuole conquistare un mercato essenziale negli Stati Uniti.

“Tesla è una delle aziende più entusiasmanti e innovative al mondo e siamo molto orgogliosi di darle il benvenuto nello stato del Texas”, ha dichiarato il Governatore Greg Abbott. “Il Texas ha i migliori lavoratori nel paese e abbiamo creato un ambiente economico che consente alle aziende come Tesla di innovare e avere successo. La gigafactory del Texas manterrà l’economia del Texas la più forte della nazione e creerà migliaia di posti di lavoro “.

