Tesla Cybertruck sarà realizzato solo in grigio

Il nuovo Tesla Cybertruck è un modello fuori dal comune su così tanti livelli che potremmo persino creare un elenco delle peculiarità che rendono unico il nuovo pick-up elettrico Tesla e da quello che sembra dobbiamo ancora conoscerli tutti, dal momento che Elon Musk ha appena rivelato una nuova curiosa caratteristica. In risposta al tweet di un fan, Elon Musk ha finalmente svelato uno dei pochi misteri rimasti del nuovo Tesla Cybertruck, la sua futura gamma di colori. A quanto pare, l’unico colore disponibile per il corpo sarà il grigio, o meglio, la tonalità metallica dei pannelli in acciaio inossidabile non verniciati con cui è stato presentato il modello.

Secondo Elon Musk il pick up Tesla Cybertruck potrà essere scelto in un solo colore: il grigio

Bene, il marchio prevede di non offrire un’unica opzione di vernice ai suoi clienti. Sulla base delle dichiarazioni di Elon Musk su Twitter, possiamo aspettarci che l’unica finitura esterna disponibile per il nuovo Tesla Cybertruck sia l’acciaio inossidabile visto dai pannelli del corpo . Naturalmente, in modo sarcastico, Musk ha sottolineato che il veicolo può essere rivestito in vinile di qualsiasi colore. Questo tipo di materiale ha un chiaro vantaggio e impedisce alla ruggine di danneggiare la carrozzeria.

Tesla Cybertruck è stato presentato lo scorso anno ed è diventato il modello più polarizzante e criticato della società californiana. Il suo strano design ha suscitato aspre critiche, sebbene la verità sia che sta aiutando il marchio ad accumulare centinaia di migliaia di prenotazioni per il modello, comprese quelle di non pochi clienti che non hanno mai scelto un pick-up come veicolo per l’uso quotidiano.

