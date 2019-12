Tesla Cybertruck sembra ancora più strano in strada

Tesla Cybertruck ha il dubbio onore di essere il primo modello della società californiana che è riuscita a dividere le opinioni dei fan fedeli e radicali del marchio. Come molti analisti del settore, alcuni fan hanno messo in dubbio la validità del design dell’enorme pick-up full-size, anche se per altri le sue strane linee rappresentano un successo e una grande audacia da parte della casa automobilistica californiana.

Tesla Cybetruck è stato avvistato per la prima volta in strada nei giorni scorsi

Opinioni a parte, ciò che è evidente è che le linee utilizzate per disegnare di nuovo il corpo di Tesla Cybertruck sono singolari. Con uno stile completamente fuori dall’ordinario, il nuovo Cybertruck non sembra nulla di ciò che possiamo trovare oggi sul mercato, quindi le prime immagini del modello sulla strada sono particolarmente sorprendenti.

Questa è la prima volta che possiamo vedere il mastodontico Tesla Cybertruck accanto ad altri veicoli, quindi è anche la prima volta che abbiamo un esempio visivo della differenza di dimensioni rispetto ad altri modelli. Grazie alle sue superfici piatte in acciaio inossidabile e ai suoi bordi affilati, il nuovo pick-up Tesla si distingue notevolmente tra il traffico. In realtà, non sembra un vero veicolo, ma una concept car per un salone automobilistico o un prototipo creato per un film di fantascienza.

Come possiamo vedere in una delle immagini sopra, quello che guida è Elon Musk stesso, anche se ciò che più attira la nostra attenzione è la completa assenza di specchi retrovisori del modello. Il modello avrà un sistema di telecamere non ancora rivelato o è stato un errore del milionario sudafricano? La nuova Tesla Cybertruck sarà disponibile dal 2021 con tre diverse versioni meccaniche, con 1, 2 e fino a 3 motori elettrici e una gamma di autonomie tra i 400 e gli 805 chilometri. I suoi prezzi dovrebbero partire da 39 mila dollari.

Ti potrebbe interessare: Le consegne di Tesla Model Y potrebbero iniziare nel primo trimestre del 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube