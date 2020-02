Tesla Cybertruck verrà fornito di serie con “luci laser a lama”

Elon Musk ha fatto alcuni nuovi commenti sulla versione di produzione di Tesla Cybertruck, che secondo lui verrà fornita di serie con “luci laser a lama “. Nel novembre del 2019, Tesla ha presentato il suo tanto atteso Cybertruck, il primo pick up elettrico della casa automobilistica, il quale ha avuto recensioni contrastanti. Il design del veicolo è altrettanto futuristico come Musk ha avvertito prima dell’evento, ma ha comunque sorpreso molti e rimane polarizzante. A parte il design, molti sono rimasti colpiti dalle specifiche e dai prezzi della vettura di Tesla, che parte da soli 39.900 dollari e vanta sino a 800 km di autonomia con una singola ricarica.

Le luci laser a lama saranno standard in tutti i Tesla Cybertruck: lo ha rivelato Elon Musk

Musk ha anche affermato che le “luci laser a lama” saranno standard. Quando Tesla ha svelato il pickup elettrico, alcuni analisti hanno suggerito che i fari costituiti da un singolo flusso di luce potrebbero non essere in grado di codificare in base alle normative statunitensi. Ma secondo Elon Musk non ci sarebbero di questi problemi.

La casa automobilistica ha dichiarato che prevede di lanciare le due versioni di fascia alta della Tesla Cybertruck alla fine del 2021. Quei due pick up elettrici avranno tra 500 e 800 km di autonomia e saranno dotati di propulsori a doppio e tri motore. Il CEO Elon Musk ha affermato che il Cyberquad, un ATV elettrico, sarà lanciato come opzione per gli acquirenti Cybertruck più o meno contemporaneamente al Cybertruck.

