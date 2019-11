Tesla CYBRTRK dovrebbe essere il nome del nuovo pickup elettrico

Il 21 novembre Tesla presenterà a Los Angeles il suo primo pickup elettrico, progetto regolarmente evocato da Elon Musk, numero uno del produttore automobilistico californiano. Quest’ultimo ha spesso parlato di un design futuristico e di alte prestazioni per il suo futuro modello senza però dare nient’altro che magri indizi sul suo aspetto. In linea con un design che sembra atipico, il nome del futuro veicolo è ora noto: si chiamerà Tesla Cybertruck , con una particolare ortografia: CYBRTRK .

Il dominio del sito è già stato acquistato e un deposito del marchio è stato richiesto il 6 novembre, il giorno stesso Elon Musk ha specificato la data di presentazione di un “cybertruck”. Tesla ha anche iniziato a inviare inviti per l’evento del 21 novembre, soprannominato Cybertruck Unveil. Il teaser si riferisce direttamente al mondo di Blade runner, a cui pickup potrebbe essere ispirato.

Musk si è spesso riferito al prossimo pickup Tesla come Cybertruck e ha persino usato la stessa dicitura parlando del veicolo, quindi ci stiamo indirizzando verso quello come nome ufficiale, ma forse CYBRTRK sarà il badge applicato sul pickup. Il deposito del marchio include l’immagine mostrata sopra, quindi siamo indotti a credere che verrà applicato in qualche modo sul modello.

Ogni dettaglio sul futuro pickup di Tesla sarà svelato nel corso della sua presentazione che avverrà negli Stati Uniti il prossimo 21 novembre. Ricordiamo che questo modello è particolarmente atteso in USA dove i pickup sono tra i veicoli più popolari in questo momento assieme ai Suv.

