Tesla è la casa automobilistica americana più preziosa di tutti i tempi

Un aumento del valore delle azioni di Tesla ha visto la società diventare la più preziosa casa automobilistica americana di tutti i tempi. Con una capitalizzazione di mercato di $ 82 miliardi, Tesla ha battuto il record Ford del 1999 di $ 80,81 miliardi e ora vale quasi quanto la Ford e la General Motors messe insieme. Come casa automobilistica dedicata di veicoli elettrici, Tesla ha tracciato un percorso che i produttori tradizionali dovrebbero seguire. E mentre aziende come la rete di ricarica Ionity si fanno strada nella sfera della ricarica pubblica, poiché i consumatori sono incoraggiati a passare ai veicoli elettrici, la rete Supercharger di Tesla offre vantaggi che sono difficili da raggiungere per altre aziende.

Un aumento del valore delle azioni di Tesla ha visto la società diventare la più preziosa casa automobilistica americana di tutti i tempi

Allo stesso modo, la tecnologia delle batterie di Tesla, perfezionata e migliorata continuamente dalla fondazione dell’azienda nel 2003, è in grado di produrre autonomie importanti, superiori a quelle tipicamente offerte dai veicoli elettrici concorrenti. Ulteriori vantaggi del mercato includono il fatto che Tesla, in quanto produttore di veicoli elettrici, è in grado di capitalizzare il fatto che i produttori di auto a benzina e diesel stanno lottando per raggiungere gli obiettivi di emissione europei che obbligano le loro auto a non emettere più di 95 g / km di CO2 entro il 2021 o affrontare miliardi di euro in multe.

Si dice anche che l’elettronica di Tesla sia significativamente più avanzata di quella di alcuni produttori di automobili. Sandy Munro di Munro & Associates – una società americana che conduce il “benchmarking dello smontaggio” delle auto per determinare come sono fatte e quali costi sono coinvolti nella loro produzione, in precedenza aveva detto che il design del circuito di Tesla Model 3 è altamente sofisticato e non ha eguali sul mercato.

Ti potrebbe interessare: Tesla ha consegnato 112.000 auto elettriche nel 4 ° trimestre del 2019

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube